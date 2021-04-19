"Л/ДНР" на Донбассе ударили по ВСУ из зениток, минометов и ПТРК

С начала суток 19 апреля российские террористы на Донбассе трижды открывали огонь по Вооруженным силам Украины. В частности, враг применил минометы 120-го и 82-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, активность оккупантов была зафиксирована вблизи поселка Пивденное и Майорск. Кроме того, в районе Зайцево наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – заверили украинские воины.

Что касается 18 апреля, то тогда российские захватчики восемь раз прибегли к обстрелам позиций наших защитников, однако в срыве режима тишины традиционно обвинили именно украинскую сторону.

В частности, у Водяного на Донетчине противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. А в пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки оккупанты устроили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Между тем вблизи Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", – отметили в штабе ООС.

Воины также добавили, что обо всех преступных действиях российских группировок было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На обстрелы противника украинские армейцы открывали огонь в ответ.

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