"Л/ДНР" на Донбассе ударили по ВСУ из противотанковых ракет

С начала суток, 14 марта, российские террористы на Донбассе трижды успели нарушить режим тишины. В частности, они применили против Вооруженных сил Украины противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, провокации фиксировались вблизи Песков, Катериновки и Опытного. К счастью, боевых потерь среди украинских армейцев удалось избежать.

О всех нарушениях оккупантов наши защитники сообщили представителям ОБСЕ. Контроль над ситуацией на фронте сохранился за ВСУ.

Что касается 13 марта, то за прошедшие сутки боевики десять раз сорвали перемирие. У Песков они атаковали украинских воинов из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А вблизи Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же направлении враг применил квадрокоптер, чтобы сбросить на позиции ВСУ два гранатометных выстрела ВОГ-17.

Между тем в районе Пивденного террористы открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. На все эти обстрелы украинские защитники дали ответ, потерь с нашей стороны удалось избежать. Также в штабе ООС отметили, что многочисленные нарушения оккупантов зафиксировала и СЦКК.

"В частности, российские наемники совершили ряд провокаций с применением запрещенного вооружения, целью которых было искусственное обострение ситуации в районе населенных пунктов Пески и Водяное Донецкой области, с последующим ложным обвинением подразделений ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры окраин Донецка", – говорится в сообщении.

В дополнение накануне заседания ТКГ российские наемники прибегли к фальсификации и распространению ложных сообщений. В частности, с целью введения в заблуждение населения ОРДЛО оккупанты в который раз распространили фейки о силовом сценарии деоккупации Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта на Донбассе вражеский снайпер убил 30-летнего воина Вооруженных сил Украины Александра Пекура. Герой был родом из села Гуровщина Бучацкого района Киевской области.