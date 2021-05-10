"Л/ДНР" на Донбассе ударили по ВСУ из мин 120-го калибра

За сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС. Отмечается, что у населенных пунктов Железное и Калиновое наблюдатели Миссии, в результате глушения сигнала, не смогли поднять БПЛА в воздух.

"Во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями ОРДЛО произошло глушение GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый Луч", – говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на семь утра 10 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Житомирской области 9 мая простились с 22-летним военным разведчиком 58-й бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергеем Коробцовым.