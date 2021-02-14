"Л/ДНР" на Донбассе открыли огонь по ВСУ из гранатометов

Российские террористы "Л/ДНР" в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и применили против Вооруженных сил Украины подствольные гранатометы.

В целом за прошедшие сутки, 13 февраля, враг дважды нарушил договоренности о перемирии, отмечается в сводке штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook. К счастью, действия оккупантов не привели к потерям в рядах наших защитников.

В частности, огневая активность российских наемников была зафиксирована у Водяного на Приазовье, а также вблизи Старогнатовки. Об обоих фактах нарушения мирных договоренностей врагом украинская сторона сообщила ОБСЕ. На обстрелы воины ВСУ дали адекватный ответ.

Что касается начала текущих суток, 14 февраля, то ситуация в зоне боевых действий на Донбассе была контролируемой украинской армией. На всей линии фронта наблюдалась тишина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита на Донбасс напомнил, сколько украинских защитников погибли и получили ранения за последние три года. По его словам, в 2018 году жизнь отдал 121 воин, ранено было 799. В 2019-м враг убил 100 военных, а ранил – 507, в 2020-м убито 50, ранено 338 защитников. Поэтому в целом за три года погиб 271 Герой и еще 1 644 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля в районе проведения ООС на Донбассе вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим тишины. Кроме того, один военнослужащий ВСУ получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.