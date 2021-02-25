"Л/ДНР" на Донбассе ранили воина ВСУ и устроили прорыв диверсанта

Российские террористы на Донбассе 24 февраля осуществляли многочисленные провокации. В частности, они ранили воина Вооруженных сил Украины и организовали прорыв диверсанта на позиции наших армейцев.

В целом, как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, оккупанты за прошедшие сутки устроили шесть обстрелов. Так, из стрелкового оружия противник вел огонь возле Пивденного и Талаковки. Именно на этом направлении и получил пулевое ранения украинский защитник.

А под Авдеевкой и неподалеку Водяного на Приазовье российские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. У Марьинки они совершили неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов.

"Вблизи Чермалыка украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта", – говорится в сводке.

По информации штаба ООС, 24 февраля российско-оккупационные войска всячески пытались провоцировать ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима тишины.

Доказательством этого является тот факт, что в двух случаях террористы обстреливали позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны наших воинов.

"Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", – отметили в сообщении.

Впрочем украинские воины обо всех провокациях оккупантов немедленно сообщили представителям ОБСЕ. В начале новых суток, 25 февраля, ситуация на фронте была контролируемой украинскими силами, нарушение режима тишины нигде не фиксировалось.

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