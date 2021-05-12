"Л/ДНР" на Донбассе провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2: ВСУ ответили
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня на Донбассе и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За минувшие сутки они восемь раз нарушили "тишину".
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, информирует штаб ООС на странице в Facebook. В то же время известно, что оккупанты потеряли четырех человек.
В частности, в течение 11 мая российские-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:
вблизи Новгородского – из минометов 120-го и 82-го калибров;
в районе поселка Калиново-Борщеватое – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов;
неподалеку Новоселовки и Южного – со станковых противотанковых гранатометов;
в пригороде Водяного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;
возле поселка Лебединское – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
На обстрелы противника наши военные открывали огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 07:00 среды, 12 мая, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram-канале сообщил, что потерями российско-оккупационных войск за 11 мая стали четыре человека и одна единица вооружения и военной техники:
безвозвратные ("200") – 1 (1 – 1 ОШБ 1 АК, не боевой, подрыв);
санитарные ("300") – 3 (1 – 3 ОМСБр 1 АК, не боевой, в результате неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, 2 – ОШБ 1 АК, не боевой, подрыв).
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин выразил убеждение, что заявленное сотрудничество правящей партии страны-агрессора "Единая Россия" и так называемого союза добровольцев Донбасса может быть использовано для дестабилизации ситуации в Украине, это также свидетельствует, что РФ перестает отрицать причастность к конфликту.
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что сейчас армия Украины способна отразить полномасштабное наступление России, но в то же время не готова к подлым провокациям оккупантов. Летом страна-агрессор может развязать "небольшую войнушку", особенно в случае угрозы свержения нынешнего режима Кремля.