"Л/ДНР" на Донбассе потеряли за месяц почти 40 наемников

В течение февраля российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли потери в количестве 37 человек. Почти все они были небоевыми.

Соответствующую статистику обнародовал на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. В частности, оккупанты потеряли 19 человек убитыми (все небоевые) и 18 ранеными (из них боевая потеря – только один человек).

Всего с конца февраля 2020 года до конца зимы текущего 2021 года потери врага на Донбассе составляют 344 наемника. Большинство – так же не в результате боев.

"С 27 февраля 2020 года по настоящее время – 344 орка. Безвозвратные (200) – 161 (небоевые 156, боевые 5). Санитарные (300) – 183 (небоевые 179, боевые 4)", – уточнил Нещадим.

Кроме того, по его данным, за год российские незаконные вооруженные группировки потеряли 12 единиц военной техники. Из них – одна боевая бронированная машина, шесть беспилотных летательных аппаратов и пять тяжелых артиллерийских тягачей.

Напомним, в январе террористы "Л/ДНР" потеряли 19 боевиков убитыми и 43 ранеными. Кроме того, у оккупантов было уничтожено четыре единицы техники.

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