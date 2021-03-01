"Л/ДНР" на Донбассе потеряли за месяц почти 40 наемников
В течение февраля российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли потери в количестве 37 человек. Почти все они были небоевыми.
Соответствующую статистику обнародовал на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. В частности, оккупанты потеряли 19 человек убитыми (все небоевые) и 18 ранеными (из них боевая потеря – только один человек).
Всего с конца февраля 2020 года до конца зимы текущего 2021 года потери врага на Донбассе составляют 344 наемника. Большинство – так же не в результате боев.
"С 27 февраля 2020 года по настоящее время – 344 орка. Безвозвратные (200) – 161 (небоевые 156, боевые 5). Санитарные (300) – 183 (небоевые 179, боевые 4)", – уточнил Нещадим.
Кроме того, по его данным, за год российские незаконные вооруженные группировки потеряли 12 единиц военной техники. Из них – одна боевая бронированная машина, шесть беспилотных летательных аппаратов и пять тяжелых артиллерийских тягачей.
Напомним, в январе террористы "Л/ДНР" потеряли 19 боевиков убитыми и 43 ранеными. Кроме того, у оккупантов было уничтожено четыре единицы техники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
только 23 февраля небоевые потери наемников РФ на Донбассе составили пять человек. Из них один погиб.
Перед этим, 20 февраля, террористы "ДНР" ударили из артиллерии по собственным позициям под Горловкой, чтобы спровоцировать ВСУ. В итоге в рядах оккупантов погибли семь наемников.
А 21 февраля экс-главари "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) и Игорь Безлер сообщили о новых потерях террористов – еще 20 убитых.