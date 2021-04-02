"Л/ДНР" на Донбассе понесли существенные потери в марте: обнародована статистика

Российские оккупанты "Л/ДНР" в марте понесли существенные потери живой силы и техники. Так, речь идет о более чем 20 погибших и более чем 30 раненых.

Такую статистику обнародовал на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. Он уточнил, что большинство потерь оккупантов были небоевыми.

В частности, с 1 по 31 марта ряды российских наемников поредели на 61 человека. Из них:

безвозвратные потери (200) – 24 (небоевые – 21, боевые – 3);

санитарные (300) – 37 (небоевые – 34, боевые – 3).

Также защитник рассказал, что с 27 июля (момента объявления перемирия на востоке Украины) по 31 марта боевики потеряли 405 членов личного состава своих бандформирований.

Безозвратно – 185 человек (небоевые – 177, боевые – 8), санитарные – 220 (небоевые – 213, боевые – 7).

Что касается военной техники, то ее у оккупантов в этот период стало меньше на 12 единиц. Речь идет об одной боевой бронированной машине, шести беспилотниках и пяти единицах автомобильной техники.

Напомним, потери оккупантов 1 апреля составили три человека, все они санитарные (ранения). Речь идет об одном боевике из состава 3 ОМСП 1 АК РФ (небоевой, подрыв на НВУ) и двух из состава 9 ОМСП 1 АК РФ (небоевые, в результате неосторожного обращения с оружием).

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал, что на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса постоянно присутствуют примерно 2-3 тысячи кадровых российских военных, которые занимаются контролем местных боевиков.