"Л/ДНР" на Донбассе перешли в степень высшей боеготовности – разведка

Российское командование перевело группировки террористов "Л/ДНР" на Донбассе в степень повышенной боевой готовности.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. По данным защитников, все действия кураторов наемников ВС РФ свидетельствуют о провоцировании усиления напряженности ситуации в ОРДЛО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, личный состав соединений боевиков отозвали из отпусков. Кроме того, на места несения службы досрочно отправили лиц, находящихся на лечении.

Также доказательством подготовки террористов к новому обострению является пополнение боеприпасами их передовых подразделений.

"Вместе с тем, среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства", – говорится в сводке украинской разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что на Донбассе действительно происходит обострение. Повлиять на ситуацию активно пытается Россия. В частности, она распространяет информационные вбросы о якобы подготовке наступления ВСУ на Донецк и Луганск.

Между тем главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил Украине оккупацией новых территорий в случае начала нашей армией активных боевых действий.