"Л/ДНР" на Донбассе обстреляли ВСУ из запрещенных минометов

Российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе 3 мая в очередной раз сорвали перемирие и обстреляли Вооруженные силы Украины из разных видов вооружения, включая запрещенные минометы крупного калибра.

Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, всего за минувшие сутки оккупанты нарушили режим тишины девять раз. Так, вблизи Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А возле Широкино и Лебединского российские наемники применили минометы калибра 82 мм. Что касается района населенного пункта Пески, то там захватчики открывали огонь в сторону позиций украинских защитников со стрелкового оружия.

Под поселком Крымским враг бил из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское – еще и со стрелкового оружия. К счастью, огневые провокации террористов не привели к боевым потерям в рядах ВСУ.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", – заверили в штабе ООС.

Что касается начала новых суток, 4 мая, то по состоянию на 7 утра на фронте было зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – подытожили в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили 19-летнего бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Александра Микитюка, который погиб на передовой в первый день ООС. Воина не стало в Авдеевке 30 апреля 2018 года. Он был родом из Винниччины.