"Л/ДНР" на Донбассе обстреляли ВСУ из запрещенного оружия

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, стреляя в сторону позиций Вооруженных сил Украины с запрещенного вооружения. Кроме этого, враг активизировал работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

К счастью, боевых потерь среди наших военных в результате провокаций противника нет. Об этом информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" 29 марта "Л/ДНР" открывали огонь:

возле Зайцево – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм;

вблизи Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял в сторону позиций украинских защитников:

в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. Отмечается, что накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

"С наступлением благоприятных погодных условий оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево", – говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 вторника, 30 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

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