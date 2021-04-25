"Л/ДНР" из минометов и противотанковых гранатометов обстреляли ВСУ на Донбассе

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, и еще раз – с начала 25 апреля. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из запрещенных минометов и гранатометов.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет. О ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

В частности, 24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций:

недалеко от населенного пункта Водяное – с минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в пригороде Песков – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое – из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В то же время по состоянию на 07:00 воскресенья, 25 апреля, было зафиксировано одно нарушение "тишины" на Донбассе – возле Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пригороде Донецка на базе оккупантов по Путиловской улице полностью сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса". Там также оказалось много другой поврежденной техники.