Лавров: в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса

В России заявили, что ситуация с переговорами по Донбассу зашла в тупик. Страна-агрессор в связи с этим в очередной раз обвинила Украину и призвала соблюдать Минские договоренности.

С соответствующими заявлениями выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Аргументы и факты". Он утверждает, что реализация Комплекса мер это единственный выход для Киева.

"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один – четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", – сказал глава МИД России.

Лавров добавил, что этот документ утвержден в резолюции Совета безопасности ООН.

"И тем самым является обязательным к исполнению сторонами конфликта, то есть Киевом, а также Донецком и Луганском", – заявил глава МИД страны-агрессора.

Кроме того, он обвинил украинскую сторону в том, что она якобы "вводит широкую общественность в заблуждение и намеренно искажает итоги встреч" по Донбассу.

"Важно понимать, что деструктивная линия на переговорах, идущая вразрез с чаяниями украинцев на восстановление мира на Донбассе, тщательно камуфлируется киевскими властями", – утверждает глава МИД РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Лавров признался, что смотрел сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл тогда еще будущий президент Украины Владимир Зеленский.