Лагерь войск России у границы Украины показали со спутника: опубликованы фотодоказательства

В сети появились спутниковые снимки и другие многочисленные фотодоказательства, которые подтверждают, что неподалеку границы Украины действительно появился большой полевой лагерь российских военных.

Он расположен южнее Воронежа (РФ). Фото со спутника опубликовал в Twitter Христиан Триберт (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Новый лагерь российской армии был создан в Воронежской области на границе с Украиной. На спутниковых снимках, полученных Visual Investigations, действительно видны сотни военных машин на недавно сформированных плацдармах", – написал автор поста.

Он отметил, что снимки предоставили в Conflict Intelligence Team (CIT) – это команда расследователей, которые ранее рассказали, как им удалось обнаружить лагерь, и что находится на его территории.

Тем временем на сайте CIT появился подробный отчет с фотодоказательствами того, что Россия стягивала военную технику к украинской границе.

Так, расследователи отметили, что в течение последних нескольких дней внимательно следили за маршрутами движения российской военной техники в Крым и в сторону границы с Украиной. В своем анализе они опираются на видео и фото из социальных сетей, а также на систему отслеживания вагонов Gdevagon. Подчеркивается, что концентрация российских войск на украинской границе является беспрецедентной с 2015 года.

"Мы заметили, что места видеосъемки колонны и пункты назначения автопоездов, помимо Крыма, сосредоточены в юго-западном районе России – Воронеже. Воронежская область граничит с Украиной, а именно с северной частью Луганской области, которая контролируется украинскими силами. Наше исследование доказательств прибытия войск туда показало, что они сосредоточены в полевом лагере к югу от облцентра – примерно в 250 км от границы с Украиной и, возможно, недалеко от города Острогожск – 150 км. Большая часть машин, которые видны на кадрах в социальных сетях, принадлежат Центральному военному округу (ЦВО) России, а это значит, что они преодолели сотни или даже тысячи километров, чтобы добраться до Воронежа", – говорится в отчете.

В CIT уточняют, что железнодорожные составы с техникой разгружались на станциях Масловка и Тресвятская недалеко от Воронежа. Соответствующие кадры размещали в сети сами местные жители. На одном таком, пишут расследователи, видны военные низкорамные прицепы с тяжелым огнеметом ТОС и БМП, а также большой автопарк на вокзале Масловки.

"Номерные знаки прицепов имеют различные двузначные коды, обозначающие военный округ, например, 50 (Западный военный округ, в который входит Воронеж), 87 и 76 (коды Сибирского и Приволжско-Уральского военных округов соответственно, которые были объединены в ЦВО). Видео действительно было снято в районе железнодорожной станции Масловка, когда колонна низкорамных платформ двигалась на юг", – говорится в расследовании.

В CIT предоставили скриншоты с видео, снятых рядом с этой станцией, которые показывают движение аналогичной колонны БМП-прицепов на юго-запад от Тресвятской. Подобные составы были сняты и в Новой Усмани.

На других фото показана колонна реактивных систем залпового огня "Ураган", на номерных знаках которых указан код Центрального военного округа (76).

"Скорее всего, эти машины принадлежат 120-й артиллерийской бригаде из Юрги, Сибирь, которая, как мы выяснили ранее, направлялась на станцию Тресвятская. Само видео было снято на трассе R193, колонна двигалась в сторону Воронежа. Подсказка содержится в жалобе в местной группе "Новая Усмань" в российской социальной сети "ВКонтакте". В сообщении от 1 апреля говорится, что через поселок Отрадное постоянно проходят военные колонны, к югу от трассы R193. Это позволяет предположить, что колонна могла повернуть на юг до того, как достигла Воронежа", – констатируют расследователи.

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