Курсантки в Харькове станцевали под русский шансон про "наколочки". Видео

В соцсетях всплыло видео с курсантками Харьковского национального университета МВД, где они танцуют под песню "Наколочки" в исполнении российской группы "Воровайки".

В вузе начали служебное расследование, сообщается на сайте ХНУВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. По указанному факту назначено служебное расследование", – отметили в вузе.

Видео изначально появилось в ТікТок, а позднее его опубликовали на одном из YouTube-каналов.

"Воровайки" – женская группа, которая исполняет песни в жанре русского шансона.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской группе "Воровайки" в декабре 2019 года запретили въезд в Украину на три года. Тогда она планировала концерты на территории нашей страны.

Департамент защиты национальной государственности СБУ принял такое решение из-за их видео на песню "Хохлы".