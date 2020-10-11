Куратор спецоперации с "вагнеровцами": все было готово, они бы сели 100%

Представитель украинских спецслужб, куратор провалившейся спецоперации по задержанию членов российской ЧВК Вагнера впервые поделился информацией со СМИ.

В программе "Прямий доказ" на телеканале "Прямой" спецслужащий "Богдан" рассказал, что идея выманить российских наемников, которые участвовали в войне на Донбассе, и предъявить им обвинения за преступления возникла среди оперативников Главного управления разведки Министерства обороны. Затем ее поддержало руководство (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так летом 2019 года началась так называемая вагнеровская спецоперация.

"На них была готова уже вся полностью информационная база... Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту "Борисполь" на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить", – отметил "Богдан".

По его словам, чтобы собрать "ударную группу", разведчики сначала нашли среди боевиков "вожака", который мог бы собрать и правильно организовать военных – Артема Миляева с позывным "Шаман" из города Волжский в Волгоградской области. В 2015-16 годах он воевал в составе 9-го "полка" 3-го стрелкового батальона "Чебурашка" на Мариупольском направлении. РПГ-шник и пулеметчик.

Военных преступников вербовали якобы на работу в Венесуэле, причем, чтобы у них не возникло подозрений – принимали не только участников войны на Донбассе. Так, из 33 боевиков, в военной агрессии против Украины участвовали только 28.

"Я вам больше скажу, что были применены дополнительные рычаги и самолет сел бы ни на 90%, даже не на 99% – на 100%. Не было бы даже минимальных условий для командира экипажа. Не было бы никаких шансов", – сообщил "Богдан".

Вылет "вагнеровцев" из Беларуси готовился на 24 июля. Но в этот же день состоялось совещание в Офисе президента, где руководство государства проинформировали о подробностях ситуации и переход ее в финальную фазу.

"ОП не отдал должного этой спецоперации с самого начала, особенно на этапе завершающей стадии", – отметил разведчик.

По его информации, на совещании председатель Офиса президента Андрей Ермак якобы предложил главе государства Владимиру Зеленскому, а тот согласился, перенести операцию из-за установления перемирия. И ее перенесли на 30 июля. Разведчики в авральном порядке купили "вагнеровцам" новые билеты и поселили их в санаторий "Белорусочка" под Минском – чтобы недорого и подальше от лишних глаз. И после этого, за день до отложенного вылета, заробитчан со скандалом накрыло КГБ Беларуси.

"У нас на самом высоком руководстве государства сидит "крыса". Такая огромная "крыса", явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна. Это уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло. На уровне межпрезидентском, понимаете?" – подчеркнул "Богдан".

По словам разведчика, во время совещания по "вагнеровцам" 24 июня в Офисе президента за столом присутствовали семеро. Докладывали о спецоперации тогдашний глава ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий. Перед ними сидели Зеленский, его помощница Мария Левченко, которая, кстати, не имеет доступа к государственной тайне, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель руководителя ОП Роман Машовец и собственно сам Ермак. Поэтому под подозрение могут попасть все, включая Зеленского.

После провала операции началась "зачистка" в кадровом составе спецслужб и сокрытие следов ее проведения.

"Банально почти все лица, которые были задействованы в этой спецоперации, из руководящего состава, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела", – рассказал "Богдан".

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