Куратор 'разведки 'ДНР', причастный к крушению МН17, пошел на сделку со следствием

Андрей Кунавин, который являлся куратором так называемого "разведывательного управления "ДНР" и был ключевым свидетелем по делу крушения малазийского Boeing (МН17) на Донбассе, заключил сделку со следствием.

Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда. В материалах дела указано, что в декабре 2020 года с обвиняемого сняли подозрение в создании террористической и заменили ее на подозрение в финансировании терроризма.

"Между прокурором и подозреваемым заключено соглашение о признании виновности", – говорится в решении суда.

В конце декабря дело было передано в суд, но в январе 2021 года судья Шевченковского суда вернул его прокурору. Он также отказался утвердить сделку обвиняемого со следствием.

"2 февраля постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева срок досудебного расследования в данном уголовном производстве продлен до 9 месяцев, то есть до 3 мая. 2 апреля постановлением следственного судьи того же районного суда срок досудебного расследования в уголовном производстве продлен до 11 месяцев", – отмечено в материалах дела.

По состоянию на 23 апреля, правоохранители продолжают расследование уголовного производства. Кунавин находится под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Андрея Кунавина.

В течение 2014-2020 годов он был задействован в создании так называемого "Разведывательного управления "ДНР" и других подразделений террористической группировки.

По данным СМИ, Кунавин из мошенника превратился в человека, который общался с руководством ГРУ и ФСБ, контактировал с бывшим помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым и помогал "решать вопросы" на местах.

К тому же Кунавин оказался вероятным ключевым свидетелем по делу MH17. Расследователи Bellingcat обнародовали расшифровки записей разговоров задержанного с двумя из четырех обвиняемых в катастрофе Boeing.