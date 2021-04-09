Куратор из РФ заставил наемников "ДНР" ударить по своим и "списать на укропов": радиоперехват

Украинская контрразведка осуществила радиоперехват переговоров наемников "ДНР" с российским куратором, который дает приказ открыть огонь "по своим".

Фрагмент записи оказался в распоряжении УНИАН. Разговор происходил 7 апреля в 12:42 между кадровым военнослужащим РФ, майором, командиром гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона (ГСАДН), который базируется в Новоазовске, и первым замначальника штаба ГСАДН Антоном Чепишко (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Куратор дал приказ "поднимать ребят": "Сейчас будете работать. Минут 10 давай".

Через 10 минут он дал координаты, по которым нужно выпустить беглым огнем половину боекомплекта из каждого "хобота" (артиллерийского орудия).

Чепишко перезвонил и уточнил, что это позиции "ДНР", а именно группировки "Варяг".

Приводим эту часть разговора:

Чепишко: Алло, товарищ командир! Так это же наши!

"Ростов": Та тебе не нас*ать – наши не наши! Приказ есть – выполняй!

Ч: Первая цель – это "Варяг".

Р: Да мне по**й кто. У тебя есть приказ. Выполнять!

Ч: Та бл*, мы же своих накроем.

Р: Слушай сюда! Они мясо. Их не жалко. Или ты хочешь на их место? Нашим нужна война? Они ее получат. А наши, которые на "ленте" (граница между РФ и оккупированными территориями, – Ред.), смогут наконец-то полноценно зайти. Ты меня понял?

Ч: Да, но парней жалко...

Р: Жалко у пчелки. На укропов спишем. Потом разберемся с их семьями. Главное начать активную стадию. На войну спишем.

Ч. Понял. Выполняю.

Далее Чепишко передает координаты и приказ открыть огонь террористу Демичу Н.В. (позывной "Чаган"). Тот приказ принимает.

Как сообщал OBOZREVATEL, фейки, в том числе об Украине и ее Вооруженных силах, оккупанты распространяют по определенным "темникам".