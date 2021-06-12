Куратор батальона 'Кривбасс' сманипулировал по поводу войны на Донбассе в прямом эфире. Видео

Куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник озвучил несколько раз манипулятивные заявления по поводу войны на Донбассе. В одном из них он сказал, что якобы не было "тотальной мобилизации и особого положения".

Однако на самом деле за период 2014-2015 годов было проведено шесть волн мобилизации. За это время в армию пришли 210 тысяч человек. Соответствующие заявления Колесник сделал в программе "Право на власть" (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, Колесник заявил, что для международного сообщества война на Востоке Украины выглядела как "общественный конфликт", а "государство никак не отреагировало".

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К этому стоит добавить, что 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Территориальная целостность Украины", где показала признанные границы Украины и отсутствие правовых оснований для изменения статуса Крыма.

Также были подписаны Протокол от 5 сентября 2014 года, Меморандум от 19 сентября 2014 и Комплекс мер от 12 февраля 2015 года (Минские договоренности).

Третьим манипулятивным заявлением Колесника стало утверждение о том, что "предыдущий президент Петр Порошенко обвинил батальон "Кривбасс" в трусости за Дебальцево". Но данные слова принадлежат не Порошенко, а экс-начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко.

Также куратор батальона "Кривбасс" сказал в программе, что уголовные дела против оккупантов начали нарушать только после репортажа канала "1+1" в 2021 году. Однако, по информации СБУ, с 2014 года начато более 16 тыс. уголовных производств по государственной измены и терроризму, и направлено в суд более 90 уголовных производств по главарей террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в течение пятницы, 11 июня, пророссийские боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один из обстрелов закончился трагически.