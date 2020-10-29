Кулеба заявил о победе Украины по делу о "скифском золоте"

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о важной победе Украины в судебном процессе по возвращению стране коллекции скифского золота, который ведут в Нидерландах.

Речь идет об экспозиции, которая хранилась когда-то в музеях ныне аннексированного Россией Крыма. Накануне Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство украинской стороны об отводе одного из судей, сообщил глава МИД брифинге 29 октября.

"Очень долго Украина просила об отводе нидерландского судьи, в отношении которого есть серьезные причины подозревать его в предвзятости в этом деле... То, что его отвели – очень важное достижение", – отметил он.

По словам, министра, пока суд еще установил, когда состоится следующее заседание. Однако МИД совместно с Минюстом продолжают работать над тем, чтобы дело продвигалось вперед как можно быстрее.

"Мы будем прилагать совместные усилия для окончательной нашей победы в этом деле. При полном уважении к нидерландской Фемиде, но Украина решительно настроена защищать свои национальные интересы", – подытожил Кулеба.

Что известно о скифском золоте

Коллекцию из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником Херсонес Таврический и Бахчисарайским историко-культурным заповедником была привезена для экспонирования в археологическом музе Алларда Пирсона в Амстердаме 6 февраля 2014 года.

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины. Однако власти РФ настаивали на возвращении скифского золота.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, согласно которому коллекция должна быть возвращена Украине.

16 июля 2019-го стало известно, что Апелляционный суд Амстердама через 6-9 месяцев примет окончательное решение о скифском золоте. В суде сообщили, что судьям необходимо получить от сторон спора дополнительную информацию о праве собственности на экспонаты. Украине и РФ тогда дали два месяца, чтобы предоставить документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США согласились помочь Украине с платформой для возвращения аннексированного Россией полуострова Крым.