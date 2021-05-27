Кулеба: сближение Беларуси с Россией – это угроза наращивания агрессии против Украины

Сближение Беларуси с Россией является угрозой для национальной безопасности Украины. Это может повлечь за собой эскалацию агрессии.

С такими заявлениями вечером в четверг, 27 мая, в эфире политического ток-шоу "Право на владу" выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что власти Украины должны учитывать эту вероятность при принятии решений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметил министр, Кремль может использовать Минск. "Безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией – это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства", – сказал глава МИД.

Министр также высказался о том, что Украина планирует вообще отказаться от импорта электроэнергии, в том числе с Беларуси.

Что касается военно-технического сотрудничества, то "мы не знаем, что будет с белорусской стороны под контролем россиян закладываться в технику, которая будет поставляться к нам".

"Я хочу еще раз подчеркнуть: ни война с Россией, ни нынешний уровень отношений с Беларусью не является выбором украинцев. Нам этот выбор навязали. Но мы не должны сидеть молча и сдаваться, мы должны защищать национальные интересы", – добавил Кулеба.

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