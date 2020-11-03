Кулеба назвал неизбежной ответственность для России за катастрофу МН17 на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что ответственность для виновных за катастрофу малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года будет неизбежной.

Об этом он сказал 2 ноября во время видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов), передает пресс-служба МИД.

Они обсудили процесс привлечения к ответственности виновных за сбивание самолета рейса МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях.

Участники встречи также обменялись мнениями относительно выхода Российской Федерации из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за катастрофу самолета.

"К каким бы политических маневрам не прибегал виновник, ответственность за катастрофу МН17 – неизбежна", – отметил Кулеба.

Украина проинформировала присутствующих о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела о привлечении России к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к крушению МН17.

Министры договорились продолжать сотрудничество для установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Нидерландах 3 ноября возобновились слушания по делу о сбитом самолете МН17 в июле 2014 года над Донбассом. Известно, что защита одного из обвиняемых – россиянина Олега Пулатова – хочеть потребовать дополнительного расследования.