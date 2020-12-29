Кулеба: Иран легко не откупится за катастрофу МАУ
Иран не сможет избежать полной ответственности за катастрофу самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) и компенсационных выплат семьям погибших.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете "День". Он заверил, что наше государство в решении этого вопроса имеет международную поддержку и твердо стоит на своих позициях.
"Иран – жесткий переговорщик, но и Украина – жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории. Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, возможно, уже чего-то достиг бы. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее добьемся", – убежден глава Министерства иностранных дел Украины.
Кулеба согласился, что на это может потребоваться определенное время. Но, напомнил он, Украину в отстаивании справедливости поддерживают и другие страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе по вине Ирана.
"Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться. Но мы все сделаем для того, чтобы справедливость была неизбежной", – заверил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отметил, что Иран настаивает на версии, согласно которой самолет МАУ потерпел катастрофу в небе над Тегераном из-за человеческой ошибки.
Также он заявлял, что иранская сторона решила отказаться от собственной инициативы по выплатам родным жертв трагедии.
Напомним, пассажирский лайнер рейса Тегеран – Киев разбился через несколько минут после вылета 8 января 2020 года. В результате погибли 176 человек, из которых 11 были гражданами Украины.
Причиной стал ошибочный пуск по борту двух ракет.