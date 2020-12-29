Кулеба: Иран легко не откупится за катастрофу МАУ

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Иран не сможет избежать полной ответственности за катастрофу самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) и компенсационных выплат семьям погибших.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете "День". Он заверил, что наше государство в решении этого вопроса имеет международную поддержку и твердо стоит на своих позициях.

"Иран – жесткий переговорщик, но и Украина – жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории. Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, возможно, уже чего-то достиг бы. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее добьемся", – убежден глава Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба согласился, что на это может потребоваться определенное время. Но, напомнил он, Украину в отстаивании справедливости поддерживают и другие страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе по вине Ирана.

"Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться. Но мы все сделаем для того, чтобы справедливость была неизбежной", – заверил Кулеба.

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