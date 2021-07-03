Кучма не отвертится? США призвали Венедиктову найти заказчиков убийства Гонгадзе
Послы США в Украине обратились к главе Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктовой, призывая провести детальное и открытое расследования дела об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Более, чем 20 лет в контексте резонансного преступления звучит имя вероятного заказчика – второго президента Украины Леонида Кучмы, несмотря на решение Печерского суда закрыть дело о его причастности.
Как написала пресс-служба американского дипломатического ведомства в Facebook, именно дело Гонгадзе остается для Украины маркером эффективности правосудия. Пока заказчики громкого убийства не названы, перспективы законности в нашей стране остаются сомнительными.
"Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", – указано в сообщении.
Посольство США также поприветствовало решение Верховного суда Украины, который 2 июля оставил в силе пожизненный приговор для исполнителя убийства Гонгадзе Алексея Пукача. Отметим, что сам Пукач на многочисленных судебных заседаниях неоднократно заявлял о непосредственной причастности к устранению неугодного журналиста второго президента Украины Леонида Кучмы и экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Однако эти заявления таинственным образом исчезли из протоколов.
Напомним, что в 2000 году новость о найденном в лесу обезглавленном теле Георгия Гонгадзе создало эффект разорвавшейся бомбы. Украинцы начали массово выходить на улицу с требованием к Кучме уйти в отставку. Тогда это существенно изменило политические планы второго президента и он не смог баллотироваться на третий срок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2018 году члены следственной группы пришли к выводу, что Леонид Кучма лично заказал убийство редактора "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.
Вдова Гонгадзе на протяжении 20-ти лет заявляла ту же версию и неоднократно призывала Генпрокуратуру допросить Кучму и Литвина.
Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский публично назвал Кучму заказчиком самого громкого преступления в новейшей истории Украины.