Кучма не отвертится? США призвали Венедиктову найти заказчиков убийства Гонгадзе

Послы США в Украине обратились к главе Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктовой, призывая провести детальное и открытое расследования дела об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Более, чем 20 лет в контексте резонансного преступления звучит имя вероятного заказчика – второго президента Украины Леонида Кучмы, несмотря на решение Печерского суда закрыть дело о его причастности.

Как написала пресс-служба американского дипломатического ведомства в Facebook, именно дело Гонгадзе остается для Украины маркером эффективности правосудия. Пока заказчики громкого убийства не названы, перспективы законности в нашей стране остаются сомнительными.

"Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", – указано в сообщении.

Видео дня

Посольство США также поприветствовало решение Верховного суда Украины, который 2 июля оставил в силе пожизненный приговор для исполнителя убийства Гонгадзе Алексея Пукача. Отметим, что сам Пукач на многочисленных судебных заседаниях неоднократно заявлял о непосредственной причастности к устранению неугодного журналиста второго президента Украины Леонида Кучмы и экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Однако эти заявления таинственным образом исчезли из протоколов.

Напомним, что в 2000 году новость о найденном в лесу обезглавленном теле Георгия Гонгадзе создало эффект разорвавшейся бомбы. Украинцы начали массово выходить на улицу с требованием к Кучме уйти в отставку. Тогда это существенно изменило политические планы второго президента и он не смог баллотироваться на третий срок.

Как сообщал OBOZREVATEL: