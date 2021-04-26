Как известно, на прошлой неделе на оккупированных территориях прошло мероприятие "Единство русских: защита прав и свобод", в рамках которого озвучивались поистине шизофренические темы.

Например, открыто и с серьёзным выражением лица, обсуждалась тема геноцида русских в Украине и во всем мире. Причём авторы забыли, что в самой России уже давно не существует такого официального понятия как русский, а есть – россиянин. То есть не только обсуждалось то, чего, в принципе, нет, но и народность, которой нет уже давно.

Но, важно то, что озвучивались нарративы воссоединения – внимание – "народов Донбасса" и всех “русских”, проживающих в Украине. При этом ставка делалась на ветеранов, многодетные семьи, учителей русского языка, писателей, детей, которые желают обучаться в ВУЗах так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Согласитесь, звучит это всё как обыденный эпизод катарсиса у психически больного человека, начинающего неудержимо бредить. Но, на самом деле, не так смешно, как печально.

Дело в том, что 23 апреля в Одесской области, 67-летней жительнице Арцизского района был выдан новый биометрический паспорт Украины. Спросите, что в этом такого? А то, что данная гражданка 30 лет жила по советскому паспорту!

Когда распался СССР, женщине было 37 лет, вроде бы возраст, позволяющий не цепляться за прошлое, не страдать мнимой болезненной ностальгией и не считать себя гражданином того, чего уже давно нет. Но – нет. В стране, которая находится в процессе евроинтеграции, по-прежнему живут люди, которые живут, словно в каком-то застывшем во времени Приднестровье.

И именно на таких людей, которые могут десятилетиями жить с паспортом страны, которой нет, и сконцентрирована вся эта дешёвая, безумная, пульсирующая психической болезненностью пропаганда. Не желающие выходить за пределы своей зоны комфорта, не готовые жить в ногу со временем и мечтающие о колбасе по 2,20, которой тоже никогда не будет. И если уж совсем на чистоту, то на оккупированных территориях, куда пришёл “русский мир”, колбасу вообще не везде найти можно.

Но, как бы печально это ни было, находятся индивидуумы, которые будут идти на поводу этой пропаганды. И было бы полбеды, если бы этим всё и ограничивалось, но именно такие ведомые и являются базой для страны-агрессора, эфемерно защищающей “русскоязычных” и неких “русских” по всему миру, а реально – реализующей свои геополитические, реваншистские амбиции. Ведь под призрачным лозунгом “геноцида русских” так легко устраивать геноцид всех остальных народов.

И вместо того, чтобы поднимать уровень жизни россиян в самой России, руководство страны затрачивает колоссальные средства для распространения нарратива, через подобного рода мероприятия, об “ущемлении прав и свобод русских” во всём мире. В том числе, и на оккупированных территориях, население которых страдает в первую очередь из-за России.

Так кто же, если разобраться, на самом деле геноцидит “русских”?

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