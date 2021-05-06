Кто лишил Украину собственного производства алюминия: расследование

Расположенный в Украине Запорожский алюминиевый комбинат производил 75% этого металла в бывшем СССР. Но к нынешнему времени Украина полностью лишилась собственного производства алюминия и импортирует этот металл из других стран мира. Причиной тому — действия представителей политической элиты последнего десятилетия.

Об этом рассказали авторы телевизионного расследования, изучившие историю Запорожского алюминиевого комбината.

"Ничего не осталось, — вспоминает один из представителей такой трудовой династии металлургов ЗАлКа, который провел журналистов по заброшенной территории и лежащим в руинах цехам завода. — Все разрушили, разграбили, порезали на метал. Рабочих уволили. Уникальные специалисты, те кто мог, уехали. Тысячи семей потеряли рабочие места и зарплаты. Кто бы мог подумать такое? Даже в страшном сне не приснилось бы, что ЗАлК, куда устроиться на работу мог далеко не каждый, где конкурс был сумасшедший, ждет такая судьба. Больно и стыдно".

Даже в самые тяжелые для экономики 90-е годы ЗАлК сохранил титул одного из лидеров украинской и мировой алюминиевой индустрии.

"Кроме экономически успешного предприятия-экспортера Украина обладала собственным полным циклом производства алюминия — от сырья до готовой продукции для экспорта и для внутреннего рынка", — описывают авторы теле-расследования историю несостоявшегося успеха металлургического гиганта. В 2000-х годах перед ЗАлКом открывались новые горизонты: технологическая модернизация, мировые стандарты производства и управления, рекордные объемы производства.

Приход новой постреволюционной генерации политиков меняет ситуацию для Украины и ЗАлКа: "Экономический курс новых руководителей страны — пренебрежение стратегическими преимуществами собственного полного цикла производства алюминия и участия в международной кооперации. Промышленную политику свели к примитивной ментальной парадигме: сначала дорого продать, потом быстро и под любыми предлогами забрать. Так произошло с ЗАлКом, с "Криворожсталью", такая судьба недавно постигла "Мотор Сич". Правда далеко не все отобранное получилось перепродать — серьезные инвесторы не захотели иметь дело с мошенниками во властных кабинетах", — рассказали журналисты о судьбе металлургического гиганта.

К нынешнему времени комбинат практически остановился, изредка лишь выплавляя буквально сотни килограммов алюминия из лома. Ранее ЗАлК был единственным в Украине производителем первичного алюминия. Владельцем завода в 2004 году стала российская группа "СУАЛ", а в 2007 году комбинат перешел под контроль объединенной компании "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛ" и швейцарского трейдера Glencore, являющегося одним из крупнейших операторов мирового сырьевого рынка, в том числе алюминиевого. После многолетних судебных споров в Украине было принято решение о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлК и возврате этого пакета в государственную собственность. С 2018 года представители Фонда государственного имущества делают заявления о возможной приватизации предприятия.