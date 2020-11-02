КСУ внезапно изменил повестку дня и собрался на закрытое заседание по рынку земли

Конституционный суд Украины "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов по поводу конституционности открытия рынка земли.

Об этом проинформировал отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга. Повестку дня в работе инстанции изменили утром 2 ноября, согласно ей собрание судей было перенесено.

"Сегодня в 12 часов состоится закрытое пленарное заседание – суд продолжит рассматривать дело об официальной трактовке положений первого предложения ч. 1 ст. 13, и ч. 1 ст. 14 Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что народные депутаты, большинство среди которых – представители "Батьківщини", а также депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє", еще в конце 2019 года просили уточнить, что именно имеется в виду под ст. 13 и ч. 1 ст. 14 Конституции Украины.

Как известно, в первой говорится о том, что "Земля, ее недра, атмосферный воздух... являются объектами права собственности Украинского народа", а во второй – "Земля является основным природным богатством, что находится под особой охраной государства".

Подчеркивается, что рассмотрение этого представления началось еще в декабре 2019-го и до последнего времени не велось активно. Однако после наступления "конституционного" кризиса КСУ решил изменить повестку дня.

Отметим, что 2 ноября глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Дело, по которому его вызвали в ГБР, касается событий 2013-2014 годов.

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