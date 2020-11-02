КСУ внезапно изменил повестку дня и собрался на закрытое заседание по рынку земли
Конституционный суд Украины "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов по поводу конституционности открытия рынка земли.
Об этом информирует сайт КСУ. Отмечается, что повестка дня в работе инстанции была изменена утром 2 ноября.
"Сегодня в 12 часов состоится закрытое пленарное заседание – суд продолжит рассматривать дело об официальной трактовке положений первого предложения ч. 1 ст. 13, и ч. 1 ст. 14 Конституции Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что народные депутаты, большинство среди которых – представители "Батьківщини", а также депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє", еще в конце 2019 года просили уточнить, что именно имеется в виду под ст. 13 и ч. 1 ст. 14 Конституции Украины.
Как известно, в первой говорится о том, что "Земля, ее недра, атмосферный воздух... являются объектами права собственности Украинского народа", а во второй – "Земля является основным природным богатством, что находится под особой охраной государства".
Подчеркивается, что рассмотрение этого представления началось еще в декабре 2019-го и до последнего времени не велось активно. Однако после наступления "конституционного" кризиса КСУ решил изменить повестку дня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупионних органов.