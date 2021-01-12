В документах на дорогой отдых в Дубае главы КСУ Тупицкого нашли несоответствие
Временно отстраненный глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий получил документы на приобретенный тур в Дубаи не в день своего прибытия в ОАЭ, а только 11 января, когда поднялся скандал из-за его отдыха.
Такая дата стоит на туристическом ваучере, который продемонстрировали в КСУ. На этот факт в Facebook указал активист, представитель Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.
"То есть его [ваучера] не было на руках у Тупицкого ни в момент приобретения тура, ни при пересечении границы, ни при поселении в отель", – написал украинец.
Он поинтересовался, когда именно был приобретен тур Тупицкого за 242 000 грн и почему ваучер не было распечатано раньше. Кроме того, отметил Рысенко, наличие этого тура не означает, что глава КСУ не мог отдыхать на еще более дорогой соседней вилле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тупицкий полетел на отдых в ОАЭ в канун Рождества, 6 января.
Его заметили на королевской вилле стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. В поездку судья отправился вместе со своей женой.
Глава КСУ подтвердил, что находится заграницей. Он оправдался, что отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле.
В Конституционном суде сказали, что Тупицкий улетел в Дубай на время своего ежегодного отпуска, оплатив отдых из полученной им зарплаты.