В документах на дорогой отдых в Дубае главы КСУ Тупицкого нашли несоответствие

Временно отстраненный глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий получил документы на приобретенный тур в Дубаи не в день своего прибытия в ОАЭ, а только 11 января, когда поднялся скандал из-за его отдыха.

Такая дата стоит на туристическом ваучере, который продемонстрировали в КСУ. На этот факт в Facebook указал активист, представитель Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

"То есть его [ваучера] не было на руках у Тупицкого ни в момент приобретения тура, ни при пересечении границы, ни при поселении в отель", – написал украинец.

Он поинтересовался, когда именно был приобретен тур Тупицкого за 242 000 грн и почему ваучер не было распечатано раньше. Кроме того, отметил Рысенко, наличие этого тура не означает, что глава КСУ не мог отдыхать на еще более дорогой соседней вилле.

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