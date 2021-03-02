Глава НАПК направил в суд протоколы из-за участка в Крыму отстраненного главы КСУ Тупицкого

Председатель НАПК Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд Киева два протокола об административном нарушении отстраненного главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на странице в Facebook во вторник, 2 марта.

В сопроводительном письме в суд Новиков отметил, что хочет лично предоставить объяснения как лицо, составившее протокол, в связи с чем попросил суд сообщить о времени и дате заседаний, на которых будет рассматриваться дело.

Уточняется, что указанные протоколы председатель НАПК составил 8 февраля 2021 года.

"Протоколы касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и по умышленному неуказанию в декларации участка, расположенного в Крыму", – сказано в сообщении.

На сайте НАПК ранее уточняли, что 1 октября 2020 года ведомство направило Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Ялте, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол.

27 октября Тупицкий проголосовал за решение, в котором, в частности, признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Таким образом, он совершил действия в условиях реального конфликта интересов, отметила пресс-служба.

Ответственность за вероятные нарушения предусмотрена по ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУпАП.

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