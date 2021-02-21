Крымский мост оказался под угрозой из-за ледового коллапса в Азовском море

Построенный оккупантами Крымский мост между Россией и временно оккупированным полуостровом оказался под угрозой из-за обледенения Азовского моря и мощных снегопадов.

Об этом написал журналист Борис Пенчук на личной странице в Facebook. Он отметил, что высота снежного покрова в Керчи уже достигла 47 см, аналогичная ситуация наблюдается и в Краснодарском крае Российской Федерации.

"Выдержит ли эту весну "гордость" Путина – Крымский мост? Азовское море замерзло, весь этот снег лежит и прессуется на поверхности ледового покрова, а это – огромная ледовая масса. Обычно, когда приходит тепло, то начинается ледоход, и здоровенные глыбы льда в зависимости от направления ветра ходят из Черного в Азовское море и наоборот. Хорошее будет испытание для Крымского моста и его опор", – написал автор сообщения.

Пенчук напомнил, что движение по этому объекту перекрыто уже в течение нескольких дней из-за снежной непогоды. Показательно, что неготовность Крымского моста к экстремальным погодным условиям признают и крымские пропагандисты.

Так, на ресурсе "Аргументы недели – Крым" написали, что стратегическое сооружение оказалось готовым к работе только в летних условиях.

"Закрыли движение по Крымскому мосту – его защищенности не хватило, чтобы противостоять непогоде. Но во время открытия говорилось о какой-то супер-пупер противообледенительной системе, которая не наносит вреда экологии. И где она? Проектировщики даже парковки не предусмотрели в таких случаях – машины вынуждены стоять на "Тавриде", съездов с которой нет порой долгие десятки километров", – возмущаются на оккупированном россиянами украинском полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель директора Института геофизики имени С. И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера предупредил, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост может быть разрушен в результате возможного мощного землетрясения.