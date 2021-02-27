Крымский мост может уничтожить грязевой вулкан, – российский ученый

Грязевой вулкан, который находится возле Крымского моста может уничтожить сооружение.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал кандидат геолого-минералогических наук, российский независимый эксперт Юрий Медовар. Он отметил, что ледокол не представляет особой опасности для моста.

"Снесет его грязевой вулкан, который расположен рядом – если он прорвется, то мосту придет каюк. А ледостав… Ну, наверное, он и раньше был", – сказал ученый.

Медовар указал, что мост нельзя было строить из-за близкого размещения грязевого вулкана, который взрывается примерно раз в десять лет.

"Если он взорвется, то снесет все, что можно. Потому что в основании Крымского моста не скальные породы, как должно быть в сейсмических районах, а полутвердые глины, опещаненные, водонасыщенные", – пояснил он.

Медовар подчеркнул, что при строительстве моста были нарушены строительные нормы и правила.

"В СССР их нарушение было уголовным наказанием. Эти нормы изменили только в 2017 году. Это значит, что строившие Крымский мост совершили уголовное преступление. Но вы же понимаете, что им было плевать", – добавил он.

Медовар отметил, что было изучено влияние моста на состояние воды в Азовском море. Исследование показало, что из-за моста сократился водообмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крымский мост оказался под угрозой из-за ледового коллапса в Азовском море.