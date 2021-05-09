Крымский канал хотят приватизировать: Бабин назвал три угрозы

На сегодняшний день осуществляются "очевидны системные попытки" восстановить водоснабжение оккупированного Россией Крыма по Северо-Крымскому каналу.

Существует по меньшей мере три угрожающих тенденции. Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Первая угрожающая тенденция – попытка принять законопроект №5202 "Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель". Он был рассмотрен Верховной Радой в первом чтении 27 апреля и отправлен на доработку в профильный комитет.

"Он среди прочего фактически позволяет приватизировать мелиоративные системы, передавать их на баланс непонятным структурам, каким-то объединениям водопользователей, которые затем будут заключать сделки на водоснабжение. Это будут хозяйственные отношения. Потом, как говорится, крайних не найдешь", – пояснил Бабин.

Вторая угроза – попытки передать Северо-Крымский канал на баланс Минагрополитики.

"Возникает вопрос: зачем и почему именно этот канал? Мы слышали очень контраверсионное заявление министра, он рассказал, что якобы не было такой идеи, но я располагаю предоставленными официально документами, подтверждающими, что в течение двух месяцев Кабмин обсуждает передачу мелиоративных систем из госводагентства именно госрыбагентству. Мягко говоря, министр говорит неправду. Возникает вопрос: зачем?" – заявил дипломат.

Третья негативная тенденция – обсуждение темы продления Северо-Крымского канала до административной границы с Крымом.

"Уже несколько источников, включая губернатора Херсонщины, начинают нам рассказывать, что следует продлить водоснабжение Северо-Крымским каналом фактически до линии разграничения, якобы там есть какие-то пользователи", – сказал Бабин.

"Сегодня канал закрыт так называемой народной дамбой в 16 километрах от линии разграничения. На этом отрезке есть только один системный пользователь – это завод "Крымский Титан" господина Фирташа. К сожалению, это информационная подготовка к каким-то непонятным мне действиям", – заявил он.

Говоря о законопроекте №5419, который запрещает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, Бабин заметил: "Было бы очень хорошо иметь такой законодательный запрет, особенно в условиях, когда происходят очевидные системные попытки, как минимум, создать риски по поставкам воды в Крым. Но законопроект вряд ли станет законом, поскольку он зарегистрирован от оппозиционных фракций".

Как писал OBOZREVATEL, 23 апреля в Верховной Раде Украины был зареестроан законопроект от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", который предусматривает запрет водоснабжения Крыма до окончания его временной оккупации.