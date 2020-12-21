В водохранилище в Крыму осталось всего 2% воды. Фото экокатастрофы
В оккупированном Россией украинском Крыму опустело Бахчисарайское водохранилище (Эгиз-Оба). Оно наполнено всего на 2%.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и журналист Заир Баккал. Он также показал фотографии обмелевшего водохранилища.
На одном из снимков видно надпись, которая запрещала местным жителям ловить рыбу и купаться в водохранилище. Примечательно, что она размещена очень высоко над уровнем воды.
Водохранилище Эгиз-Оба находится неподалеку от города Бахчисарай в приустьевой балке, впадающей в реку Кача. Его строительство закончилось в 1935 году.
В 1982 году "Укргипроводхоз" (позже – "Укрводпроект") провел реконструкцию водохранилища, чтобы увеличить его объем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия до марта 2021 года хочет завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения оккупированного Крыма, чтобы подавать не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.
Оккупанты также взялись за осваивание перекачки воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.
Так называемые власти нашли новый источник воды в Крыму, там в кратчайшие сроки намеренны построить водозабор. Местные жители показали на видео процес строительства, отметив, что остатки воды хотят забрать для военных РФ.
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) предложил решить проблему с водоснабжением оккупированного полуострова с помощью льдов Антарктиды.