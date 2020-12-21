В водохранилище в Крыму осталось всего 2% воды. Фото экокатастрофы

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
6,2 т.
Крым без воды

В оккупированном Россией украинском Крыму опустело Бахчисарайское водохранилище (Эгиз-Оба). Оно наполнено всего на 2%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и журналист Заир Баккал. Он также показал фотографии обмелевшего водохранилища.

Эгиз-Оба
Ранее это водохранилище было наполнено водой

На одном из снимков видно надпись, которая запрещала местным жителям ловить рыбу и купаться в водохранилище. Примечательно, что она размещена очень высоко над уровнем воды.

Бахчисарайское водохранилище высохло
Бахчисарайское водохранилище

Водохранилище Эгиз-Оба находится неподалеку от города Бахчисарай в приустьевой балке, впадающей в реку Кача. Его строительство закончилось в 1935 году.

В 1982 году "Укргипроводхоз" (позже – "Укрводпроект") провел реконструкцию водохранилища, чтобы увеличить его объем.

Объект находится возле города Бахчисарай
Водохранилище заполнено лишь на 2%
Большая часть воды высохла
Высохшая земля
Ранее этот участок был покрыт водой
Проблемы Крыма с водой особенно заметны по внешнему виду водохранилищ полуострова
Человек на лодке в Эгиз-Оба

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