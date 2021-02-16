В новом курортном сезоне в Крыму оккупанты запретят кукурузу и обяжут запастись водой

В оккупированном Россией украинском Крыму планируют ввести изменения на курортный сезон-2021 – в частности, запретить нелегальную торговлю на пляжах, а предпринимателей обязать обеспечить трехдневный запас пресной воды.

Нововведения затронут как туристов, так и жителей полуострова, пишет "Крым.Реалии", ссылаясь на заявления представителей незаконной местной "власти".

В частности, российский "глава" Крыма Сергей Аксенов распорядился легализовать всю пляжную торговлю.

"Если незаконные аттракционы и торговля кукурузой – я не против, но пусть получат соответствующие разрешения", – заявил он.

По словам Аксенова, около половины всей торговли и других услуг на пляжах полуострова работали в "тени". "Мы налогов с этого не получаем никаких", ‒ пожаловался он 16 февраля.

Что еще пообещали оккупанты в новом туристическом сезоне в Крыму:

Привить российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в текущем году почти пять тысяч сотрудников отелей, санаториев, других объектов курортной сферы.

Для этих работников и отдыхающих сохранят масочный режим, обязательства по соблюдению социальной дистанции и дезинфекции.

Максимально легализовать курортный бизнес: от владельцев частных пансионатов, туристической деятельности маломерных судов до продавцов кукурузы на пляжах.

Вывести из "тени" и установить надзор со стороны профильных ведомств "самоходные машины и другие виды техники", а также аттракционы, которые предоставляют услуги на пляжах.

Ответственность за подобную легализацию хотят возложить на арендаторов пляжей. В случае выявления нарушений, намерены расторгать договоры о пользовании береговой линией "сразу, без выяснений".

Ввести запрет крымчанам и отдыхающим выходить на набережные и пешеходные зоны с гироскутерами и другой техникой.

Сделать приоритетным вопрос туристического размещения и обслуживания людей с инвалидностью и маломобильных категорий граждан.

Санаторно-курортным учреждениям поручено обеспечить трехдневный запас воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Напомним, в водохранилищах аннексированного Россией Крыма продолжает снижаться уровень запасов воды. Местные "власти" заявили, что на полуострове проводятся работы по увеличению объемов добычи подземных вод.

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