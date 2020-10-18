Крым стал точкой нестабильности, его могут сдать, – пропутинский блогер

Аннексированный украинский Крым стал для России точкой нестабильности, и окружение президента РФ Владимира Путина якобы готово "сдать" полуостров.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал крымский блогер и сторонник аннексии украинского полуострова Александр Горный. Он заявил, что в ситуации с непризнанным Нагорным Карабахом видит "разочарование армянского народа в России как в союзнике", потому что страна "бросила их в самый сложный момент".

"Мы действительно теряем армян, их доверие и это ужасно. Кремль лег под Эрдогана и Алиева (президенты Турции и Азербайджана, – ред.), и это уже видят не только армяне, но и рядовые россияне, которым в последние годы упорно внушали, что мы великая и сильная страна, с чьим мнением должны и будут считаться.

Нас банально послали на три заборные буквы и это только начало нашего похода именно в том направлении", – написал блогер.

Он считает, что глава РФ не будет сдавать Крым, однако его окружение склонно пойти на это.

"Буквально вчера... я услышал банальный вопрос от собеседника – Путин Крым сдаст или не сдаст? Несмотря на его абсурдность еще несколько недель назад, теперь этот вопрос приобретает новый смысл. Путин может Крым и не сдаст, а вот его окружение вполне может", – заявил Горный.

По его мнению, аннексированный полуостров быстро превращается в точку нестабильности как для местных, так и для потенциальных инвесторов, "особенно на фоне вполне четких и жестких заявлений Эрдогана по Крыму и крымским татарам".

Горный написал, что Кремль "и дальше жует сопли в крымском вопросе" и заявил, что на полуостров нужно открыть гуманитарный коридор для армянских беженцев из Карабаха.

"Это все конечно мечты, хотя вполне и реализуемые. Мирного решения карабахского конфликта нет и видимо не будет. Очень жаль, что у нас не переизбираемая вертикаль и там все просто прогнило, чем и пользуется Эрдоган. Мы и дальше деградируем и все эта кремлевская болтовня уже не возбуждает россиян, которым плюнули в душу турецкими помидорками", – отметил блогер.

"Чем дальше Кремль будет возбуждать россиян? Нечем. Экономика уже давно в том самом месте, доверие к власти стремиться к нулю, полная кадровая неопределенность на политическом Олимпе, да и в регионах мыши без кота пошли в пляс", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, официальный аккаунт Украины в Twitter пошутил над президентом РФ Владимиром Путиным и назвал его уродливым, ответив представителям Кремля на "российский" Крым.