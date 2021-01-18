Оккупанты "обеспечили" Симферополь коричневой водой. Фото

Во временно оккупированном Россией Симферополе из кранов потекла вода темно-коричневого цвета.

Соответствующие фотографии опубликовали в местном сообществе в соцсети. Снимками на своем Telegram-канале поделился блогер, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Жители аннексированного Крыма пожаловались на качество пресной воды. Ситуацию автор снимков назвал издевательством. Он уточнил, что живет в районе Московского кольца.

Другая крымчанка ответила, что в старом городе вода пахнет йодом и имеет странный вкус. Запах усиливается во время кипячения.

"Еще годик – и не надо будет поворачивать кран, потому что его вообще не будет", "Камни падают, воду баламутят", – прокомментировали пост пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL: