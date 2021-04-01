'Крым – Россия'? Как живет в Киеве крымский юрист, консультирующий КСУ и МОН

В предыдущей публикации мы напомнили нашим читателям громкую историю с похищением из крымского отделения "Ощадбанка" десятков миллионов гривен и более 300 кг золота – прямо из-под носа у российских оккупантов. Непосредственных исполнителей дерзкой аферы россияне уже задержали и осудили. В ходе следствия и его освещения в СМИ звучали также имена Рустама Темиргалиева и его давнего бизнес-партнера, симферопольского юриста Анатолия Кострубы. Но в результате один успешно и беспрепятственно "развивает" российско-китайские отношения, а другой – ведет активную юридическую и общественную деятельность на материковой части Украины. И активно влияет на формирование позиций Украины в противодействии оккупации Крыма.

При этом до 2014 года господин Коструба не проявлял себя сторонником территориальной целостности Украины. Наоборот, с будущими коллаборационистами Коструба в доокупационные времена активно сотрудничал. И имел отношение к политическим объединениям пророссийской направленности.

Чем жил Коструба до оккупации и чем он занимается сейчас в Украине – читайте дальше.

Представительный и компанейский, Анатолий Коструба уже при первом знакомстве производит на людей положительное впечатление. Автор научных трудов и статей по юриспруденции, профессор, член целого ряда научно-консультативных советов при влиятельных государственных организациях и учреждениях, он, кажется, имеет множество влиятельных знакомых, которые способны открыть для него многие двери в высоких кабинетах. При этом Анатолий Коструба не слишком любит публичность. Хотя история вынужденного переселенца, который, потеряв все после оккупации Россией его родного Крыма, вынужден был строить жизнь и карьеру на новом месте фактически с нуля – могла бы вдохновить немало других бывших крымчан.

Однако при более тщательном взгляде на стремительный карьерный взлет господина Кострубы, а также флэшбеки из его прошлого, невольно возникает вопрос по поводу истинных причин стремления бывшего крымского юриста охватить как можно больше консультативных органов при государственных учреждениях Украины. Ведь вполне возможно, что захваченный Россией Крым Коструба покинул вовсе не из-за любви к Украине.

В первой статье, посвященной дерзкому похищению денег и более 300 кг золота из украинского "Ощадбанка" в Крыму, мы уже упоминали о том, что Анатолий Коструба имел достаточно тесные деловые связи с одиозным представителем оккупационной крымской администрации Рустамом Темиргалиевым и его семейством.

Так, до конца марта 2020 года на оккупированном украинском полуострове существовало ООО "Татарстан Эстейт", после 2014-го переоформленное согласно российского законодательства.

Учредителями этой компании, специализировавшейся на разведении лошадей, овец и коз и операциях с недвижимостью, стали отец коллаборанта Ильмир Темиргалиев, Анатолий Коструба и "Темиринвест Групп", которая принадлежит Рустаму Темиргалиеву и его жене Сусанне.

Бизнес-интересы объединили Коструб и Темиргалиевых и в других совместных компаниях. На момент оккупации Крыма жена Кострубы Анастасия владела 50% частного предприятия "Гарда-Крым" (другая половина принадлежала Сусанне Темиргалиевой) и ООО "Охранное агентство "Гарда-Ю.Г." (которое в равных долях принадлежало Анастасии Кострубе и компании "Темиринвест Групп").

Обе компании на тот момент возглавлял охранник Темиргалиева Вячеслав Задорожный – тот самый, которого российские оккупанты осудили за участие в похищении "крымского золота".

В украинских реестрах обе компании до сих пор действуют, а вот в российских – по крайней мере одна (переоформленная по российскому законодательству в 2015 году) сейчас уже ликвидирована.

В отличие от еще одного актива госпожи Кострубы – ООО "Судебная экспертная палата".

Эта компания, специализирующаяся на предоставлении юридических услуг, в частности, на проведении разного рода оценок и экспертиз, связанных с хозяйственной деятельностью, была основана еще в 2011 году в Симферополе. Единственным учредителем и уполномоченным лицом в ЕРДПОУ указана Анастасия Коструба.

После оккупации полуострова "Судебная экспертная палата" была перерегистрирована в Днепре. И этот шаг можно было бы только приветствовать – разве могли поступить иначе настоящие патриоты Украины? – если бы не одно "но": компания с таким же названием была зарегистрирована в январе 2015 года по российскому законодательству в оккупированном Крыму.

Кроме названия, у компании совпадает адрес – расположена она в Симферополе на улице Ленина, 12, офис 6 (этот же адрес временами всплывает и вместе с юридической компанией Анатолия Кострубы).

Полностью совпадает и имя основателя "Судебной экспертной палаты": зарегистрированная оккупантами компания также основана Анастасией Сергеевной Кострубой. И именно она указана, например, в качестве эксперта на сайте Арбитражного суда "Республики Крым".

Так что принадлежащая госпоже Кострубе компания продолжает активно работать на оккупированном полуострове – и, по данным российского судебного реестра, в прошлом году была задействована в сотнях судебных процессов, работая как с бизнесом, так и с представителями оккупационной власти и сформированных ими учреждений. Для этого Анастасия Коструба прошла несколько "курсов повышения квалификации".

И, не исключено, что обзавелась в дополнение к украинскому – еще и российским паспортом. Ведь сомнительно, что оккупационные суды доверили бы проведение экспертиз человеку без гражданства РФ.

С коллаборантом Темиргалиевым Кострубу объединил не только общий бизнес, но и политические амбиции. Так, в 2009 году Коструба стал одним из соучредителей Общественного движения "Остров Крым Блок Богословской".

Этот проект был создан накануне выборов в Верховную Раду автономии – и так и не получил особой поддержки со стороны крымчан. Кроме Кострубы в перечень учредителей вошел Евгений Дюкарь (тот самый, вместе с которым Коструба и его "Примус интер парес" (на тот момент возглавляемый Романом Дюкарем), упоминавшийся в рассказах о попытке обанкротить "КрымНИИпроект" – вроде бы ради здания в центре Севастополя).

Темиргалиев возглавил это мертворожденное политическое объединение.

А за несколько лет до того Коструба тесно сотрудничал с главным крымским коммунистом Леонидом Грачом – тем самым, который уже после аннексии уверял журналистов "Радио Свобода", что изначально россияне рассматривали на должность "главы республики Крым" его, а не Аксенова.

Именно Коструба стал основателем и руководителем "молодежки" местной компартии – Крымской республиканской МОО "Молодежное объединение "Вместе с Грачом".

Эта организация создавалась, чтобы показать якобы существующую поддержку крымской молодежью идейных основ еще одного объединения – которое составляет куда больший интерес для понимания настоящих убеждений крымского юриста.

Речь – об объединении "Наследники Богдана Хмельницкого".

Учредители и члены этого объединения декларировали своей ключевой целью "отстаивание прав этнических русских, проживающих в Украине". "Единство русского, украинского и белорусского народа", "с Россией – навеки!", объединение с РФ, категорическое "нет" вступлению Украины в НАТО, "нацистская угроза", в противовес которой создаются "антифашистские фронта" – все это краеугольные идеологические тезисы созданной и возглавляемой Грачом организации.

Именно в создателем симферопольского филиала этой организации и стал в 2005 году Анатолий Коструба.

Вместе с ним в перечень учредителей вошел также Геннадий Нараев – тот самый, который от "борьбы с нацистами" и "отстаиваниея прав россиян в Украине" бок о бок с Кострубой в середине 2000-х – перешел к сотрудничеству с оккупантами в 2014-м: он возглавил министерство экологии и природных ресурсов на полуострове.

На фоне всего этого тот факт, что в 2006-м доцента ТНУ Кострубу пригласили в качестве спикера на презентацию книги, в которой отстаивалась "принадлежность" Крыма России – выглядит закономерным. Автор "научной работы" под красноречивым названием "Крым. Севастополь. Россия. История, геополитика, будущее" – Леонид Шершнев – рассматривал 12 сценариев "возвращение" Крыма, от "добровольной передачи" полуострова Украиной до решению вопроса военным путем.

Понятно, что на презентацию книги, которая проходила в "Русском культурном центре" случайных людей вряд ли приглашали. Как указано в статье, посвященной презентации, "пришедших объединила любовь к России". А тезисы автора, призывавшего к войне РФ с Украиной, аннексии Крыма, присутствующие (в том числе, и Коструба) поддержали и даже дополнили "правовыми аспектами": мол, Россия является правопреемником СССР – следовательно, может отменить постановление о передаче полуострова в Украине . И точно ли такое уточнение озвучил не юрист Коструба – сейчас мы уже установить уже не сможем.

И, говорят, на подобных "культурно-гуманитарных" русских мероприятиях в Крыму, которые готовили почву для дальнейшей оккупации, господин Коструба был частым гостем.

Как, кстати, и его жена, которая в 2007 стала соучредителем благотворительного фонда "Возрождение славянского единства", по словам руководителя этого учреждения Сергея Глебова, "получившего поддержку со стороны руководства Москвы и Московской области".

За российские деньги фонд пропагандировал "необходимость дружбы с Россией", сохранение "истории и культурного наследия славянских народов" и выступал против "западной идеологии, разрушающей сознание людей".

Человеку свойственно менять свои взгляды, – может заметить читатель этого материала. И мы бы даже могли согласиться с подобным утверждением – если бы господин Коструба уже после оккупации Крыма не продлил публиковаться в российских отраслевых юридических изданиях. Употребляя при этом имперский конструкт "НА Украине" в опубликованных статьях.

Одним из программных тезисов объединения "Потомков Богдана Хмельницкого", к которым Коструба имел непосредственное отношение, было обещание "остановить хищения земельного фонда Крыма, промышленных предприятий и санаторно-курортного комплекса".

На основании материалов тогдашних публикаций в крымских СМИ попробуем установить, как в реализации этой высокой цели участвовал господин Коструба.

Оказывается, именно его имя всплывало в связи со скандалом, когда в 2008 году у общины Севастополя был "отжат" Золотой пляж в Балаклаве. Тогдашний мэр Севастополя Валерий Саратов свое время обвинил Кострубу в причастности к реализации схемы отжима пляжа через договор суперфиция компанией "Сан-Лайф", созданной за несколько месяцев до того. По словам Саратова, Коструба вел переговоры с этой компанией от имени горгосадминистрации Севастополя (благодаря дружеским связям с тогдашним "губернатором" города, профессором ТНУ Владимиром Казариным), а затем – помог "легализовать" этот вроде бы заключенный договор через судебные иски. В результате "Сан-Лайф" продала договор, – а с ним и бесценный пляж – компании "Таурор Инвест" – за 10 000 гривен.

Кострубу и руководителя его "Примус интер парес" Романа Дюкаря Саратов обвинял также в причастности к передаче через суды в частные руки целого ряда земельных участков в Севастополе. Так, например ООО "Техническое агентство "Наутилус", которое возглавлял Евгений Сергеевич Дюкарь, при поддержке представителя СГГА Кострубы и представителя третьей стороны Романа Сергеевича Дюкаря решением суда АРК получило право собственности на ряд объектов недвижимости военного городка в Балаклаве. Основателем "Наутилуса" в реестрах значится "Южный строительный инвестиционный холдинг", который связывают с Медведчуком, зарубежными оффшорами российского "Газпрома" и уже упоминавшейся компанией Темиргалиева.

К слову, в интернете можно найти не одну публикацию с намеками на сотрудничество Кострубы со структурами Медведчука. Более того: в свое время он даже был помощником народного депутата 4 созыва Владимира Воюша – соратника Медведчука по "Украинскому выбору", который активно отстаивал пророссийский курс Украины и необходимость ее вступления в "Таможенный союз".

А в ходе скандальной реконструкции Матросского бульвара в 2007 году с заключением договора суперфиция с ООО "Севастопольцентрбуд", Коструба сначала представлял в судебном заседании интересы Севастопольской горгосадминистрации с иском к этой компании, а меньше чем через две недели – отстаивал в суде уже ее. Кстати, к этой реконструкции, судя по сообщениям в СМИ, был причастен и фонд жены Кострубы "Возрождение славянского единства". Совпадение?

А в ситуации с ООО "Ю.Б.К. Стройнивест", получившая участок на мысе Сарыч, по словам все того же мэра Севастополя, интересы компании представлял руководитель юрфирмы Кострубы Роман Дюкар, а сам Коструба, представляя Севастопольскую ГГА, в суде поддерживал иск "Ю.Б.К. Стройинвест" в город о признании права пользования земельным участком ...

И перечень подобных историй можно продолжать долго

Несмотря на то, что господин Коструба, судя по всему, активно приближал приход России в Крым – с началом оккупации он уехал с полуострова. Злые языки утверждают, что главной причиной стремительного выезда была как раз таки история с "крымским золотом", в контексте которой звучало его имя.

Как бы там ни было, причины, заставившие Кострубу оставить полуостров, должны были быть весомыми. Ведь ему действительно было что терять. Так, в Севастополе у Кострубы была просторная квартира. Право собственности на еще одно жилье он делил со своей тещей Еленой Вознюк, на которую, кстати, на оккупированном полуострове зарегистрировано еще несколько квартир.

Впрочем, и на материковой части Украины семья вынужденных переселенцев достаточно быстро обжилась – на зависть другим коллегам-юристам, далеко не все из которых могут себе позволить так быстро приобрести дорогую недвижимость в столичном регионе.

На госпожу Вознюк, например, оформлен дом под Киевом, в элитном поселке Козин на берегу Днепра – эта недвижимость была приобретена уже после переезда на материк. Знакомые семьи рассказывают, что в собственности семьи Коструб есть и несколько дорогих автомобилей. Наши источники утверждают, что постоянно проживает Коструба в "Новопечерских Липках" в столице, однако это жилье зарегистрировано на постороннего человека.

Основным бизнесом в Киеве Анатолия Кострубы является все та же юридическая фирма "Примус интер парес". Параллельно он является профессором кафедры гражданского права Юридического института Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Говорят, что Коструба даже готовится возглавить эту кафедру. Правда, как профессор может руководить кафедрой и обучать студентов, проживая не в Ивано-Франковске, а в Киеве – остается загадкой.

В дополнение к преподавательской деятельности и юридической практике, Анатолий Коструба еще и умудрился стать членом впечатляющего перечня различных научно-консультативных советов: при Верховном суде (откуда был исключен в 2020 году), при Конституционном суде, при Независимой ассоциации банков. Он входит в экспертные советы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и при Представительстве президента в АРК, а также в научны сйовет Министерства образования и науки.

И ни одно из этих учреждений и объединений, как и Прикарпатский университет имени Стефаника, до сих пор публично никак не реагировали ни на бурное прошлое Кострубы в Крыму, ни на его участие в пророссийских организациях и антиукраинских мероприятиях.

Более того, как нам стало известно, не так давно Кострубу обвинили в плагиате. Написанную в соавторстве с коллегой статью, по имеющейся у редакции информации, Анатолий Владимирович вроде бы опубликовал под своим именем - и сейчас его коллега обратился с соответствующей жалобой в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования). Публичной реакции на этот серьезное для представителя научного сообщества обвинения в адрес Кострубы – нет.

Эта непонятная "близорукость" вместе с тем, насколько легко и просто еще недавно никому не известному юристу из Крыма удается подниматься по карьерной лестнице, создает впечатление, что карьерой господина Кострубы занимаются тайные влиятельные покровители. Не исключено, из числа представителей пророссийских сил.

Зачем же самому Анатолию Владимировичу понадобилось разворачивать такую активную деятельность на общественных началах? На этот вопрос вряд ли ответит кто-то, кроме него самого. Или правоохранительных органов, которые обязаны в условиях войны проводить хотя бы поверхностную проверку людей, которые могут иметь связи с оккупантами и коллаборационистами – и претендуют на какие-то должности в Украине.

Публично Анатолий Коструба выступает не очень активно. Впрочем, отдельные тезисы, которые он осторожно, но последовательно продвигает на разного рода конференциях и заседаниях, в интернете найти не сложно. Касаются они оккупации Крыма. И в сухом остатке сводятся к определенной легализации оккупационной власти и юрисдикции РФ на украинском полуострове.

К примеру, под благородным предлогом защиты конституционных прав крымчан в ходе научно-практической конференции по вопросам противодействия российской агрессии в Крыму (октябрь, 2018) господин Коструба фактически отстаивал необходимость признавать документы, выданные в Крыму оккупантами. А в ходе международной конференции "Право собственности: европейский опыт и украинские реалии", организованной Верховным судом Украины, он критиковал закон "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины". "Законодательное закрепление ничтожности полномочий и деятельности органов управления, созданных на временно оккупированной территории, мешает проведению разумных судебных процедур в порядке, установленном процессуальным законодательством Украины", – утверждал тогда Коструба. Особенно негативно на "возможности обеспечить права лиц на эффективное средство правовой защиты", по мнению Кострубы, повлияло изменение территориальной подсудности рассмотрения споров, ведь крымские суды оказались под полным контролем РФ ...

На самом деле, тревожно выглядят не публичные выступления господина Кострубы – которые можно рассматривать с разных сторон. Особую тревогу вызывает непубличный пласт деятельности человека, последовательно на протяжении многих лет придерживашегося пророссийских взглядов, сотрудничавшего в бизнесе и политике с будущими коллаборационистами и разделявшего взгляды кума Путина Медведчука. Что он говорит людям, от которых зависит принятие решений в важных государственных вопросах, за закрытыми дверями? Какие тезисы продвигает? На какие рычаги имеет возможность нажимать в контексте "крымского вопроса"? Полностью ли исключена,в конце концов, вероятность, что Анатолий Коструба является не крымским изгнанником, а российским агентом?

Ответов на эти вопросы пока – нет.