Первый мэр Севастополя сказал, почему Путин пошел на захват Крыма

Россия пошла на оккупацию украинского Крыма якобы из-за того, что Кремлю нужно было разместить на полуострове военно-морскую базу Черноморского флота РФ.

Такое мнение высказал первый мэр Севастополя Виктор Семенов, который руководил городом с 1992-го по 1998 год, передает "Гордон". Журналист спросила у него, почему президент РФ Владимир Путин захватил Крым.

"Причина одна – военно-морская база Черноморского флота РФ. Для россиян это стратегически важный объект", – ответил он.

Как рассказал Семенов, в 1997 году "после долгих мытарств" между Украиной и Россией были подписаны три соглашения касательно флота и широкомасштабный договор о дружбе и сотрудничестве. Третья статья последнего документа при этом гарантировала Украине незыблемость ее границ и суверенитета.

"На момент подписания соглашения полностью удовлетворяли обе стороны. Хотя договоренности о взаиморасчетах отличались однобокостью. Сумма, которую Россия платила за 20 лет, равнялась той, что Украина хотела получить за один год. Такой оказалась цена российских гарантий территориальной целостности Украины", – сказал бывший мэр Севастополя.

Он отметил, что тогда Кремль соглашался подписывать договоры только в комплексе и давил на Украину из-за задолженностей по невозвращенным кредитам и газу.

"Но было ясно, что рано или поздно вопрос о нахождении ЧФ РФ снова станет актуальным", – указал он.

Семенов пошутил, что "букетно-конфетный период" между государствами завершился с приходом третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Уже через месяц после его инаугурации министра иностранных дел и самого Семенова, как заместителя председателя подкомиссии по вопросам пребывания ЧФ в Украине, пригласили к президенту.

"Нам поставили задачу решить вопрос о выводе флота из Севастополя. Поскольку соглашение не предусматривало односторонней денонсации, МИД подготовил меморандум между Украиной и Россией и порядок вывода военных формирований ЧФ РФ до 2017 года. План-график должны были подписать до конца 2008 года", – рассказал он.

"Меморандум передавал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время встречи в зале приемов МИД РФ в Москве. Обычно Лавров курил где можно и где нельзя, при этом вальяжно стряхивая пепел. Помню, в тот момент, когда получил меморандум, он буквально втоптал сигарету в пепельницу со словами: "Ну это, ребята, вы напрасно", – вспомнил Семенов.

По его словам, тогда "начали сгущаться тучи". "Из конфиденциальных разговоров с замминистра иностранных дел и главкомом ВМФ РФ мне было абсолютно ясно, что Россия не собирается покидать Севастополь", – отметил бывший городской глава.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Лавров в годовщину незаконного "референдума" в Крыму заявил, что будущее оккупированного украинского полуострова "навсегда с Россией" и действия Запада не смогут этому помешать.