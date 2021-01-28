Оккупанты раздали жителям Крыма по "блокадному" пайку хлеба. Фото

В оккупированном Россией Крыму устроили неоднозначную акцию ко дню снятия блокады Ленинграда, 27 января, раздав людям пайки хлеба по 125 граммов.

Об этом в Twitter сообщил блогер с ником "КРЫМский банд*ровец". Он отметил, что в Симферопольском районе оккупанты "ходили по домам к нищим старикам и раздавали им "блокадный хлеб".

"Еще и "блокадную воду" носить будут, проклиная Украину. Вспомните мои слова", – возмутился блогер, напомнив о проблемах захваченного полуострова с питьевой водой.

Добавим, подобная акция прошла и в центре Симферополя. Там поставили стол с хлебом, а волонтеры раздавали людям брошюры с описанием событий Второй мировой войны.

Заявляется, что цель акции – "наглядно показать молодому поколению, как люди жили во время войны, и научить ценить то, что сейчас есть в современном мире".

Такую же акцию устроили и в Керчи. "Достижением" похвастался незаконный глава российской администрации города Сергей Бороздин в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму незаконные "власти" продали украинский винзавод "Коктебель" за $1,4 млн. Он достался ООО "Завод марочных вин "Коктебель" (ранее было арендатором). Лот состоял из 73 зданий, производственных цехов и земельных участков.