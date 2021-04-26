Оккупанты нашли новый источник воды для Крыма с "приличными" запасами

Первые результаты исследований подтвердили наличие пресной воды под Азовским морем.

Точные данные об объемах этих запасов появятся в июне 2021 года. Об этом заявил незаконный "глава" оккупированного Россией украинского Крыма Сергей Аксенов. Его слова передает портал "Вести.Севастополь".

"Ориентировочно в июне будет понимание, какая перспектива разработки в Азовском море. То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон", – сообщил он.

По словам "главы" полуострова, объемы ресурса "приличные". Представитель оккупационной власти подчеркнул, что главным вопросом является пригодность воды, находящейся под морем, к употреблению.

"Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает", – уточнил Аксенов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в апреле в Крыму из-за дефицита воды начнут бурить скважины в Азовском море.

Как утверждает Хуснуллин, под морем существуют огромные запасы воды с большим потенциалом.

Российское правительство выделило 70 миллионов на исследования указанных запасов питьевой воды для оккупированного полуострова.

Деньги получила Росгеология на мероприятия по оценке ресурсного потенциала подземных питьевых вод в акватории Азовского моря в текущем году.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

"Вице-премьер Крыма" Светлана Маслова заявила, что накопленных водохранилищами оккупированного Россией полуострова запасов воды хватит всего на восемь месяцев.