Подозреваемый в госизмене экс-сотрудник МВД из Крыма обеспечивал транспортом военных России: всплыла переписка

Экс-сотрудник Министерства внутренних дел Украины Николай Федорян, подозреваемый в госизмене из-за вероятного сотрудничества с оккупантами в Крыму, не менее 12 раз предоставлял транспорт для российских военных и "правоохранителей", а также для перевозки незаконно задержанных граждан в места лишения свободы.

Такие данные установило следствие, сообщается в постановлении Херсонского апелляционного суда от 14 декабря. Уточним, речь идет о перевозке сотрудников ФСБ РФ и других незаконно созданных правоохранительных, военных и военизированных органов России, дислоцированных на территории украинского полуострова, для проведения незаконных следственных действий.

Машины Федорян предоставлял, работая начальником управления автотранспорта оккупационного "Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз".

Это подтверждается и в переписке с мобильного телефона задержанного, которую получили украинские правоохранители.

Один из эпизодов, который произошел в марте 2019 года, касается массовых обысков ФСБ в домах крымских татар.

Сообщения от 25.03.2019:

"5 микроавтобусов от 12 мест. И один автобус на 30 мест".

"Для оперативного штаба нужно название машины, количество мест, гос.номер, фио водителя, и сотовый его".

Еще один эпизод связан с массовыми незаконными обысками в городе Евпатория.

Сообщение 30.03.2019:

Павел: "38 машин, 2 автобуса по 40 человек, 3 легковых по 5 человек, 25 от 12 человек, 8 от 22 человек"; "Это на среду"; "Сбор машин 3:30 утра"; "В Франко" (г. Симферополь, бульвар Франко, 13 – местоположение захваченного здания ГУ СБУ в АР Крым, где дислоцируется ФСБ).

Сообщения 01.04.2019:

Федорян: пересланное сообщение с "Почта Mail.ru", формат PDF, 1 страница (списки автомобилей); "Все, что можем выделить. Генеральному доложили, согласовал".

Сообщение 03.04.2019:

Федорян: "Осталось 2 машины, медсерес-предупредили, что он в резерве; УАЗ-никто ничего не говорили".

У Федоряна также нашли переписку с сотрудником ФСБ о перевозке граждан в СИЗО.

Сообщения 12.08.2019:

Сотрудник ФСБ: "Добрый вечер, подскажите на завтра на 9:00 есть возможность попросить у вас одну газель? Нужно из СИЗО доставить к нам Франко 6 человек? Сразу уточняю… пока не дозвонился. Спрашиваю чисто в техническом плане есть возможность выделить или нет".

Федорян: "…Он к 8.00 приезжает из Евпатории. Куда подать?"

Сообщения 10.10.2019:

Сотрудник ФСБ Валерий: "Спасибо за транспорт".

Федорян: "Служим России!"

Валерий: "смайлы палец вверх, рукопожатие".

Добавим, Федорян является гражданином Украины, однако при обыске у него нашли паспорт РФ, незаконно выданный в Крыму.

Напомним:

Федоряна задержали 7 ноября 2020 года на пункте пропуска "Каланчак".

По версии следствия, мужчина может быть причастен к оказанию помощи Российской Федерации, ее организациям и представителям в проведении подрывной деятельности против Украины.

Задержанный экс-сотрудник МВД просил помощи у главы Национальной гвардии Николая Балана .

Судя по информации в телефоне задержанного, он лично знаком с Баланом, имеет фотографию служебного удостоверения последнего и поддерживает с командующим Нацгвардии тесное общение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Николай Балан в 2018 году заработал свыше миллиона гривен.