Всего несколько недель назад мы с коллегами комментировали продажу акций предприятия "Массандра" в аннексированном Крыму дочерней структуре банка "Россия" – сам банк, как известно, принадлежит близким друзьям президента Владимира Путина Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко. И вот новая информация. Другой близкий приятель Путина Аркадий Ротенберг получил многомиллионный контракт на техническое обслуживание железнодорожной части Керченского моста, – пишет журналист Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Когда журналист делает свои выводы, многим его уверенность в только "проклевывающихся" фактах может показаться преувеличенной. Ну, действительно, почему нужно делать далеко идущие выводы из того факта, что давние друзья Владимира Путина получили в свое распоряжение знаменитую винодельню князя Голицына? Может быть, это простое совпадение! Может быть, это просто победа в честном аукционе! Правда, реальных конкурентов тогда у "Русского проекта", структуры банка "Россия", не было, но в России – не той, которая банк, а той, которая государство – так иногда случается. И отнюдь не только на аннексированных территориях. Как правило, везде и давно.

Но вот уже и друг детства Путина, Аркадий Ротенберг, который, кстати, немало заработал на самом строительстве Керченского моста, похоже, решил заработать еще. И, уверяю читателя, это далеко не конец. Мы будем, наверное, неоднократно узнавать о новых и новых фактах заработка друзей президента Путина в Крыму. Вот столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они, думаю, и будут зарабатывать.

Потому что Крым для Путина – это не просто какие-то "скрепы", Херсонес и героический Севастополь. Это, уверен, все упаковка, которая призвана скрыть подлинный смысл интереса российского президента и его окружения к оккупированному полуострову. Крым для друзей Путина, очевидно же – территория кормления, на которую можно не пускать представителей конкурирующих кланов – семьи предшественника Путина, олигархов "первого призыва" "освоения" России и так далее. А почему? А потому что именно Путин своими усилиями, рисками, готовностью поступиться репутацией превратился в глазах цивилизованного мира в банального расхитителя – "добыл" для себя и своего окружения Крым. И значит, чужим на полуострове делать нечего.

Так и выглядит подлинная картина оккупации. Хозяева полуострова – Путин и его дружная компания. Российское же руководство Крыма – обслуживающий персонал новой российской "знати". А жители Крыма выглядят крепостными "кормящихся". И моряки, военные, силовики – охрана интересов "бояр", люди, которые только думают, что защищают Россию. А на самом деле, уверен, они защищают деньги Ковальчука, Тимченко, Ротенберга. И, возможно, самого Путина – ведь по сенсационным расследованием мы знаем о том, как сбережения российского президента "просматривались" в футляре виолончели другого его друга детства, Сергея Ролдугина (Путин все это, конечно же, отрицает).

Это, собственно, все, что нужно знать о "присоединении" Крыма. И когда Путин будет выступать с очередной речью про "родную гавань", то, думаю, не только у меня начнет складываться впечатление, что в этой гавани верховодят пираты, которые и взяли Крым на абордаж...

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