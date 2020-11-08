Крым и Донбасс не вернуть Украине переговорами, – офицер НАТО
Участники переговоров по деоккупации территорий Украины не заинтересованы в том, чтобы они окончились, уверен Гарри Табах
Они чувствуют себя комфортно и не заинтересованы в результате, сказал он
Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса не может быть решен путем переговоров в "нормандском", "будапештском" или любом другом формате, даже если к ним присоединятся США.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан ВМС США в отставке Гарри Табах. "Этими разговорами ни Крым, ни Донбасс не вернется", – заявил он.
По его мнению, участники переговоров заинтересованы именно в них, а не в результате. "Эти люди никогда не захотят, чтобы диалог закончился, им очень комфортно", – убежден Табах.
"Они летают первым классом, живут в хороших гостиницах, кушают хорошую еду, получают прекрасные зарплаты. А еще их показывают по телевизору, они делают умные лица, их слушают", – заметил офицер.
Как писалOBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что есть несколько альтернатив "Минску".