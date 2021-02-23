Наев – о проблемах Крыма с водой: Россия продолжает "накачивать" полуостров войсками

Около 33 тысяч российских военных, которых перебросили в оккупированный украинский Крым, используют в год около 2,6 миллиона кубометров воды, что влияет на обеспеченность местного населения.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. В таких расчетах он ссылается на нормы Министерства обороны страны-оккупанта.

"Тот факт, что в настоящее время руководство Российской Федерации не может полноценно обеспечить Крым пресными водными ресурсами – достаточно очевиден. И это, прежде всего, вызывает дальнейший упадок промышленности и сельского хозяйства, а также является предпосылкой возникновения гуманитарной и экологической проблемы", – отметил Наев.

Он указал, что всего в Крыму (на 1 января 2021 года) на постоянной основе проживают 2 416 856 человек, военных – 33 тысячи, но, учитывая нынешнюю политику РФ, количество последних может расти и дальше.

"Россия продолжает "накачивать" полуостров оккупационными войсками", – заявил генерал-лейтенант.

Он указал также на то, что вода необходима не только для личного состава военнослужащих, но и для обслуживания военной техники, бытовых нужд.

"И самое главное – создание дополнительных резервов с водой для автономного обеспечения потребностей в случае чрезвычайной ситуации с целью недопущения снижения боеготовности воинских подразделений", – рассказал Наев.

Такие действия военно-политического руководства РФ, увеличение численности военнослужащих ВС РФ в Крыму и создания там сплошной военной базы существенно влияют на уровень обеспеченности местного населения водой, отметил командующий.

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