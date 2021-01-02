"Глава" Крыма Аксенов решил запугать Украину потерей новых областей

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
15,6 т.
Сергей Аксенов

"Глава" незаконной оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина якобы "неизбежно" потеряет еще несколько областей.

"Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области", – утверждает марионетка Кремля на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Соответствующим постом Аксенов отреагировал на традиционное ежегодное факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры, которое прошло в Киеве и других городах 1 января.

Так называемый глава захваченного Крыма озвучил популярные тезисы пропагандистов о "нацистах" и "бандеровцах" в Украине. Также он восхвалил "русский мир", в котором Украина якобы может стать "свободной и независимой".

Аксенов заявляет, что "Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины". О незаконном захвате украинского полуострова российскими военными он, конечно же, не упомянул.

Оккупант сравнил "идеологию нацизма" с искусственным вирусом. Так, Аксенов сделал бредовое заявление: якобы она "создана в идеологических лабораториях и занесена с Запада".

Осторожно, сообщение транслирует российскую пропаганду!

Фрагмент пропагандистского поста Аксенова

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