Крушение Ан-26 в Чугуеве: ГБР завершило расследование и обвинило 6 человек
Государственное бюро расследований 5 мая завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 года.
Досудебным расследованием были установлены лица, совершившие уголовные правонарушения и которые находятся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой, сообщила пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В частности, к уголовной ответственности привлечено шесть человек, а именно:
командующего Воздушных Сил Вооруженных сил Украины;
начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
командира воинской части А4104;
заместителя командира воинской части А4104;
заместителя командира воинской части по летной подготовке;
руководителя управления полетами 25 сентября 2020 года на аэродроме "Чугуев".
Из-за небрежного отношения данных должностных лиц к военной службе, а также нарушения подготовки к полетам в воинской части и правил эксплуатации самолета Ан-26 погибли 26 военнослужащих.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Самолет ВСУ Ан-26 разбился при заходе на посадку 25 сентября 2020 года в 20:45.
25 человек умерли на месте, один курсант – в больнице. Один человек выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
20 октября стало известно, что Кабинет министров и Министерство обороны Украины в частности осуществили выплату компенсаций семьям курсантов, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом.
В Кабмине окончательно озвучили причины катастрофы Ан-26.