Крушение Ан-26 в Чугуеве: ГБР завершило расследование и обвинило 6 человек

Государственное бюро расследований 5 мая завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 года.

Досудебным расследованием были установлены лица, совершившие уголовные правонарушения и которые находятся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой, сообщила пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, к уголовной ответственности привлечено шесть человек, а именно:

командующего Воздушных Сил Вооруженных сил Украины;

начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;

командира воинской части А4104;

заместителя командира воинской части А4104;

заместителя командира воинской части по летной подготовке;

руководителя управления полетами 25 сентября 2020 года на аэродроме "Чугуев".

Из-за небрежного отношения данных должностных лиц к военной службе, а также нарушения подготовки к полетам в воинской части и правил эксплуатации самолета Ан-26 погибли 26 военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: