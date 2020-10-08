Крушение Ан-26 – это системные кадровые ошибки, но вину возложат на погибших, – эксперт

Военный эксперт, полковник Владимир Шевченко, который также был народным депутатом II созыва, допускает, что вину за катастрофу Ан-26 ВСУ возложат на погибший экипаж.

В комментарии "Гордону" он заявил, что трагедия произошла в том числе из-за системных кадровых ошибок.

"Пока идет расследование, нам ничего внятного не говорят. Думаю, они и не станут искать истину, а виноватым назначат того, кто погиб. Это лучший выход во все времена (и при СССР тоже так было): зачем тревожить людей на земле, пусть будет виноват погибший. Но я убежден, что гибель этого Ан-26 – не просто отказ двигателя или ошибка пилота, а следствие системных кадровых ошибок", – сказал Шевченко.

Полковник пояснил, что гражданского пилота нельзя допускать к обучению военных летчиков.

"В сфере военной авиации должны быть руководители из авиационных структур, которые прошли все этапы военного летного руководителя, командовали эскадрильей, полком, бригадой и так далее. Тогда люди знают цену летного происшествия. У всех остальных военнослужащих (ПВО, инженеры и прочее) такой опыт отсутствует. Поэтому я считаю, виновны не только люди, непосредственно выпускавшие самолет в учебный полет, но и те, которые подписали и завизировали приказ о назначении Александра Туринского на должность начальника ХНУВС (Харьковского национального университета внутренних дел", – подчеркнул Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "черные ящики" упавшего военного самолета Ан-26 уже удалось расшифровать.

По словам главы правительственной следственной комиссии Олега Уруского, технической причиной падения стал отказ в работе одного из блоков системы управления двигателя. Также были обнаружены грубые ошибки в исполнении полетных заданий и организации полетов.

Напомним, что самолет разбился 25 сентября вечером во время захода на посадку под Чугуевом Харьковской области. На борту находилось 27 человек: экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени И. Кожедуба. В результате катастрофы 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.