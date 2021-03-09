В Кропивницком произошли взрыв и пожар в квартире многоэтажки, есть пострадавшие. Фото ЧП

В Кропивницком во вторник, 9 марта, прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома, который спровоцировал пожар. В результате ЧП пострадали два человека, семь граждан эвакуировали.

Как сообщается на сайте областного управления ГосЧС, информация о взрыве неизвестного происхождения поступила на линию спасателей в 19:52.

Инцидент случился в однокомнатной квартире на втором этаже 9-этажки по ул. Юрия Коваленко.

"На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения", – отчиталось ведомство. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание на площади 30 метров квадратных.

Возгорание было локализовано в 20:21, полностью ликвидировано в 20:40.

С огнем боролись 20 спасателей и семь единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Кропивницкий.

На сайте Кропивницкого городского совета сказано, что в квартире вспыхнул газ. Взрывной волной повредило двери в квартирах под и над эпицентром взрыва.

Пострадавшие – парень 1998 года рождения и девушка 2002 г.р.. Оба госпитализированы в областную больницу с ожогами 8-10% тела и взрывчатыми травмами. Состояние их здоровья стабильное.

По состоянию на 22:00 специалисты Кировоградоблэнерго и Кировоградгаза проверили состояние инженерных сетей и позволили подать электроэнергию ко всем квартирам, кроме трех пострадавших.

Поставки газа восстановлено полностью в пяти подъездах. В шестом – где произошел взрыв – отключенными оставили две стояка.

Как писал OBOZREVATEL, вечером воскресенья, 7 марта, на улице Радистов в Деснянском районе Киева прогремел мощный взрыв рядом с гаражными помещениями.