В Кропивницком экс-правоохранитель 3 года терроризирует женщину: ее внук от страха прячется в шкафу

В Кропивницком женщину с внуком три года терроризирует и угрожает убить бывший работник правоохранительных органов с психическим заболеванием – биполярным расстройством.

Полиция якобы игнорирует заявления женщины, утверждая, что это обычное хулиганство. Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 7 мая, сообщила правозащитница, лидер Женского движения Ирина Суслова.

По ее информации, мужчина выбивал стекла в доме у жительницы Кропивницкого, ломал ворота, забрасывал двор мусором и листовками эротического характера. Кроме того, он несколько раз набрасывался на женщину и ее внука – с ножом, вилкой, секатором.

"Три года она не может нормально спать и боится оставлять ребенка дома одного. Боится отпускать на учебу или даже погулять во двор. Мальчик в 4 классе, потерял маму, а теперь – при отсутствии бабушки прячется в шкафу", – написала правозащитница.

Она сообщила, что женщина "завалила" местную полицию заявлениями о домашнем насилии и угрозах, обращалась на горячую правительственную линию, но результата не было. Одно из последних заявлений потерпевшей вообще просто исчезло.

"В полиции на руках судебное решение о прохождении принудительного лечения в психиатрической больнице, принятое в отношении фигуранта после его недавнего нападения на другую женщину – украл деньги и личные вещи. Десятки заявлений от нынешней потерпевшей – об угрозах. Однако даже в розыск его объявить не способны – хотя и искать долго человека не нужно, потому каждый вечер он караулит под домом Натальи", – отметила Суслова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине к правозащитникам обратилась мать ветерана АТО, который избивает ее до обморочного состояния и неделями пропадает.